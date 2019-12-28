Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетел по рейсу Екатеринбург–Симферополь, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24 в субботу, 28 декабря.

Информации о непредвиденных ситуациях при посадке и пострадавших не поступало. Отмечается, что воздушное судно кружило над аэропортом около трех часов для выработки топлива. В аэропорту дежурили бригады скорой помощи.

Ранее стало известно, что причиной возвращения в место вылета стало срабатывание датчика некорректного изменения скорости.

Пресс-служба «Уральских авиалиний» рассказала, что на борту самолета летели 149 пассажиров.

Самолет вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, однако не полетел по маршруту и остался кружить над Сысертью. Пилот принял решение выработать топливо и приземлиться в Кольцово.