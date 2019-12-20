Самолет Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в столицу из-за проблем с двигателем. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу челябинского аэропорта.

«Самолет должен был вылететь в 8:00 (6:00 мск), но дважды не завелся двигатель», — рассказал агентству сотрудник пресс-службы.

Он также объяснил, что из Москвы в Челябинск прибудут техники для проверки оборудования и выяснения причин проблемы.

Отмечается, что на борту находилось 79 пассажиров. Собеседник агентства рассказал, что часть людей отправят в столицу рейсом в 21:20 (19:20 мск), а остальные будут вылетать в Москву по одному-два человека в течение дня.

Ранее 1 ноября пассажирский самолета SSJ-100, выполнявший рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа левого двигателя. По данным перевозчика, в него попала птица. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Перед посадкой самолет некоторое время кружил над аэропортом, вырабатывая топливо.