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Из Антальи вылетел в российскую столицу самолет с 146 гражданами страны, сообщил Минтранс России в Twitter.

Воздушный лайнер поднялся в воздух в 16.34 мск. Приземление в Шереметьево ожидается ориентировочно в 20.07 мск.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Всего на данный момент инфицированы вирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 450 тыс. пациентов, умерли — 120 899.

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