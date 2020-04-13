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Спецборт с первой партией дефицитных медицинских товаров, которые применяются для диагностики и профилактики коронавирусной инфекции, прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово из Шанхая, передает корреспондент ТАСС.

Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей — оба региона получат одинаковое количество изделий, их передадут в медицинские учреждения, бюджетные, благотворительные и волонтерские организации.

«Дефицитные медицинские товары закупила и привезла Русская медная компания (РМК) совместно с Фондом святой Екатерины. Самолет с 27 тоннами гуманитарного груза совершил посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге утром 13 апреля. Спецборт из Китая доставил на Урал 3 млн индивидуальных медицинских масок, 300 тыс. перчаток, 40 тыс. защитных костюмов и 6 тыс. очков», — сообщила пресс-служба РМК.

Следующие поставки запланированы на 14, 15 и предварительно 16 апреля.

«Общий объем груза — около 1 тыс. кубометров, вес — свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры — более 10,6 млн единиц изделий на сумму около $5 млн», — добавили в РМК.

Для оперативного приема груза полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов обратился в федеральное правительство, которое приняло отдельное постановление, упростившее процедуру ввоза гуманитарной помощи из-за рубежа.

«Изменения значительно упростят оказание благотворительной помощи в борьбе с вирусом», — отметил представитель председателя совета директоров РМК Кирилл Ирха.

Как сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, защитные костюмы будут переданы медицинским работникам. «При сегодняшнем уровне заражения только одной 40-й больнице надо до 1 тыс. защитных костюмов в день, скорой в Екатеринбурге в сутки надо хотя бы 4 тыс. масок. Маски, защитные костюмы, очки и так далее сразу после разгрузки будут распределены по больницам области. В первую очередь костюмы отдадим врачам, которые работают с вирусом: в инфекционные отделения, участковым, в лаборатории, кроме того, часть передадим полицейским, которые сопровождают врачей, и еще часть — Роспотребнадзору», — написал губернатор в своем Instagram-аккаунте.

О ситуации с коронавирусом

В Свердловской области сейчас зарегистрировано 78 случаев заражения коронавирусом — регион находится на первом месте на Урале по количеству заразившихся. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округе (ЯНАО) с 62 случаями, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 41 случай, в Челябинской области — 40, в Тюменской — 39, в Курганской — четыре. Всего на Урале зафиксировано 264 случая заражения коронавирусом.

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