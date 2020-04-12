Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с 212 россиянами на борту вылетел из Бангкока в Красноярск. Об этом в воскресенье, 12 апреля, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта вылета.

Вылет состоялся в 17:27 по местному времени (13:27 мск).

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран.

Правительство России 4 апреля утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.