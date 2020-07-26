Самолет лоукостера «Победа», направлявшийся из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку, поскольку один из пассажиров закурил на борту воздушного судна.

Представитель компании Елена Селиванова рассказала РЕН ТВ, что авиаперевозчик сожалеет о доставленных пассажирам неудобствах и потерянном клиентами времени. По ее словам, стоянка продлилась не более 25 минут, а связанные с ней расходы будут взысканы с нарушителя.

«Безопасность полета — главный приоритет и любой риск должен быть исключен», — подчеркнула она.