Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник, 24 февраля, приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и сел на аэродроме в Улан-Удэ, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта Иркутска.

«Рейс, который ушел на запасной [аэродром], — это рейс из Москвы авиакомпании S7, он сейчас в Улан-Удэ из-за тумана», — сказали в справочной.

По расписанию самолет должен был приземлиться в Иркутске в 8:25 (03:25 мск). Как сообщили ТАСС в справочной аэропорта Улан-Удэ, самолет приземлился в Улан-Удэ в 09:45 (04:45 мск).

14 января самолет авиакомпании S7, который выполнял рейс из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в Перми. Причиной посадки стало плохое самочувствие пассажира из-за низкого давления.