Один из трех вылетевших в Ливан самолетов МЧС РФ после промежуточной посадки в Саратове продолжил полет в Бейрут, сообщили Mpravda.com в пресс-службе министерства.

«В 4.53 самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел из Саратова в Ливан», — сказал собеседник агентства

По его словам, на борту воздушного судна — 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции. Все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19, отметили в министерстве.

Всего планируется направить пятью рейсами в Бейрут порядка 150 человек.