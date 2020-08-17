Первый с начала введенных ограничений из-за пандемии коронавируса самолет в ночь на вторник доставит из Сирии в РФ 26 российских детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«При содействии уполномоченного при президенте РФ Анны Кузнецовой в ночь на 18 августа из Сирийской Арабской Республики на родину вернутся 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска. Это будет первый после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса, вывозной рейс Министерства обороны России», — сказали в пресс-службе.

Ранее Кузнецова заявляла о 122 российских детях, на вывоз которых из Сирии, по ее оценкам, может понадобиться четыре рейса.

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. По данным омбудсмена, с декабря 2018 года российской стороной было организовано семь спецбортов (четыре — из Ирака, три — из Сирии), 156 российских детей вернулись домой к своим родственникам.