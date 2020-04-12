Самолет из Сеула со 130 россиянами на борту приземлился в аэропорту Владивостока, передает ТАСС.

Самолет авиакомпании «Аврора» приземлился в 11:48 мск (18:48). Ранее заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков заявлял, что этим рейсом прибудут около 130 жителей регионов Сибири и Дальнего Востока, среди них около 30 приморцев. Всем им предстоит соблюсти двухнедельный карантин.

У одного из выходов аэропорта находятся спецавтобусы, которые доставят людей в их дома или обсерваторы.

Ранее в этот же день из Токио вылетел самолет в Москву со 179 россиянами.

Накануне в график вывозных чартеров на 12 апреля вошли рейсы в российские регионы. Отмечалось, что вылетят два чартера из Сеула — во Владивосток и Хабаровск, один — из Бангкока в Красноярск. Также был запланировал рейс из Токио в Москву.

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран.

Правительство России 4 апреля утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

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