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Рейс «Аэрофлота» вывез из Черногории 129 российских туристов. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в посольстве РФ в Подгорице.

«Рейс «Аэрофлота» вывез из аэропорта Подгорицы в Москву 129 российских граждан», — сообщил представитель дипломатической миссии.

Всего в Черногории после принятия властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса оставались около 1,8 тыс. российских туристов. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, черногорская сторона увязывала свое разрешение на пролет российских бортов за гражданами РФ с вывозом этими самолетами из России черногорских граждан. Позже российские дипломаты добились от Черногории принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний.

Как сообщило ранее посольство РФ в Черногории, российские дипломаты активно работают над составлением полного списка желающих выехать из страны и ведут переговоры с черногорской стороной об организации возвращения россиян на родину. Всего с 18 марта по 13 апреля из Черногории в Россию рейсами российских авиакомпаний "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот" улетели 1 473 человека.

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