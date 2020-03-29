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Интернет-провайдеры подсчитали, что во второй половине марта массовый переход россиян на домашнее обучение и удаленный режим работы привел к резкому росту объема трафика.

По разным оценкам провайдеров, показатель вырос в диапазоне от 20 до 60 процентов. При этом активнее всего пользователи выходят в Сеть в период с 20 до 22 часов вечера. Столичный регион демонстрирует наиболее активный рост интернет-трафика для домашнего использования.

Эксперты считают, что такой всплеск активности использования услуг связи не несет риска ухудшения качества связи. Хотя периодические проблемы допустимы, критических перегрузок специалисты не ожидают.

Как полагает ведущий юрист общественной организации «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян, если нагрузка на сети все же сильно возрастет, первыми могут пострадать пользователи, скачивающие контент через торренты. Поскольку в нашей стране не принят законодательно принцип сетевой нейтральности, запрещающий провайдерам отдавать предпочтение тому или иному приложению, операторы смогут снижать скорость определенных видов трафика — в частности, торрент-трекеров.

При этом поскольку в абонентских договорах отсутствует указание минимально гарантированного порога скорости доступа оператор может снижать ее без риска юридических последствий, цитируеют Дарбиняна «Известия».

Ранее психологи предупредили об опасности соцсетей в период эпидемии коронавируса.

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