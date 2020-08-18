В рамках празднования 70-летнего юбилея чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» с помощью облачных вычислений был составлен сводный рейтинг самых быстрых пилотов в истории «королевских гонок».

Рейтинг «чистой скорости» учитывает результаты начиная с 1983 года и будет вестись в дальнейшем.

В основе рейтинга, составленного в сотрудничестве с Amazon Web Services, лежит принцип сопоставление результатов напарников по команде в квалификационных сессиях за исключением случайных результатов, вызванных погодой и другими факторами.

Облачная технология связывает результаты разных гонщиков в сеть и сравнивает их, исключив влияние скорости машины.

Алгоритм отдельно выделяет пилотов, которые превосходили партнеров по команде или не уступали более сильным напарникам.

Лидером рейтинга является трехкратный чемпион мира бразилец Айртон Сенна, второе место занимает семикратный чемпион «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер, третье — британец Льюис Хэмилтон, на счету которого на один титул меньше.