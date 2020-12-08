Последствия перенесенного коронавируса связаны не только с легкими. Как уже отмечалось, он может поражать практически все органы и системы организма.

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По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, самые частые последствия перенесенного заболевания связаны с сосудами, а если быть точнее, то с изменениями артериального давления. У многих переболевших пациентов давление повышается, и происходит из-за уменьшения эластичности сосудистых стенок.

В данном случае мы говорим о васкулитах, отмечает врач. Это группа заболеваний сосудов, которые характеризуются воспалительным процессом и возможным некрозом сосудистых стенок. Патология затрагивает артерии, вены, капилляры и так далее.

Васкулиты приводят к тому, что вокруг мелких сосудов очаги воспаления остаются даже после того, как основное воспаление закончилось. Поэтому переболевшим коронавирусом может потребоваться длительная реабилитация.

Что касается давления, изменившегося после коронавируса, то пока нельзя предсказать, будут ли данные последствия кратковременными или долговременными, сказал врач.

Также известно, что ковид может приводить к тромбозам, а это тоже связано с поражением сосудов.