Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс и глава минторга Дэвид Паркер сообщили, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) под председательством Веллингтона пройдет в 2021 году в виртуальном формате.

«COVID-19 оказывает серьезное влияние на то, как мы ведем международную дипломатию. Это касается и проведения саммита АТЭС. Как многие другие межправительственные мероприятия, АТЭС-21 будет проходить с использованием виртуальных цифровых платформ», — говорится в заявлении на сайте новозеландского правительства.

«Учитывая нынешнюю глобальную обстановку, планировать присутствие столь большого количества высокопоставленных гостей в Новой Зеландии… нецелесообразно», — приводятся в заявлении слова Питерса.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф