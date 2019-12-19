Австралийка Джина Стюарт, которую называют самой сексуальной в мире бабушкой, изменила свой пол в Instagram на мужской, чтобы обойти «сексистские» алгоритмы. Об этом сообщает The Sun.

49-летняя Стюарт, публикующая фотографии в бикини и нижнем белье, пожаловалась, что соцсеть блокирует некоторые из ее снимков с формулировкой «за нарушение правил сообщества», хотя ничего запрещенного или оскорбительного на этих фото нет.

«Instagram настолько зацензурировал мой контент, что мой аккаунт из-за банов перестал развиваться», — заявила она.

По словам женщины, как только она сменила пол на мужской, ее фото перестали банить. Кроме того, всего за один месяц у нее прибавилось десять тысяч новых подписчиков.

«Я поражена: из-за виртуальной смены пола мою страницу снова стало везде видно. Как будто алгоритм оставил меня в покое, идентифицировав как мужчину», — отметила она.

У Джины Стюарт четверо детей и внук и она подчеркивает, что роль бабушки не может помешать ей демонстрировать красоту своего тела.

Как сообщал «Рамблер», ранее жительница Лондона Виктория Фезерстоун Пирс рассказала, что в 48 лет ей удается выглядеть на 20 с небольшим благодаря растительной диете. Женщина утверждает, что пользуется только кремами и косметическими средствами, которые не тестируют на животных, и никогда не колола себе ботокс.

Пирс отметила, что недавно ей удалось обмануть работодателей, искавших более молодую женщину. Немецкая компания искала модель для рекламы с возрастным ограничением до 38 лет. Женщина сказала, что ей 38, и получила работу. Когда работодатели узнали правду, они не могли поверить, что Пирс на десять лет старше.

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