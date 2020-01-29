Руководитель самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч извинился перед жителями региона за высказывания об инвалидах.

Ранее Драч в своем аккаунте в Twitter предложил привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы граждан, одолевающих чиновников жалобами на необоснованный отказ в инвалидности. По его словам, эти люди являются аферистами и симулянтами. Также глава бюро предложил ввести термин «пациентский экстремизм». Позже комиссия «Единой России» по этике рекомендовала самарскому отделению партии рассмотреть вопрос об исключении Драча из своих рядов за оскорбительные публичные заявления.

«Уважаемые жители Самарской области, я приношу свои извинения за резкое высказывание в соцсетях о том, что «таких граждан уже пора привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободы», — написал Драч в своем аккаунте в Twitter.

Он пояснил, что в его высказываниях речь шла о том, что необходимо бороться со случаями незаконного установления инвалидности при отсутствии на то законных критериев.

«Все сотрудники, которые были в этом задействованы, давно не работают в системе медико-социальной экспертизы, и некоторые понесли за это уголовное наказание», — уточнил Драч.

Он также добавил, что, "к сожалению, многие люди, имеющие заболевание, нарушения функций организма, не имеют критериев для установления инвалидности", они наблюдаются в медицинских организациях и при ухудшении состояний направляются в бюро на освидетельствование. Драч подчеркнул, что во время медико-социальной экспертизы проводится тщательный анализ состояния гражданина, анализируются медицинские документы, и только после этого выносится решение.

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