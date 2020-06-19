Трагедия коммуны «Храм Народов» американского проповедника Джонса в России известна мало. Между тем она была ужасна: погибли 900 человек, среди них 270 детей. По официальной версии это стало самым большим коллективным самоубийством в истории. По неофициальной — убийством, которое совершили власти США, чтобы воспятствовать самому массовому переселению американцев в СССР. Такого «позора» Соединенные Штаты допустить не могли.

Это жуткое событие вошло в «Книгу рекордов Гиннесса», как самое массовое одновременное самоубийство в мире. Впрочем, насчет самоубийства у некоторых исследователей имеются серьезные сомнения.

Осенью 1978 года ведущие новостные агентства мира написали: 18 ноября в поселении Джонстаун на территории небольшого государства Гайана, на северо-восточном побережье Южной Америки, произошло коллективное самоубийство: погибла почти тысяча обитателей поселка – граждан США.

Все они принадлежали к религиозно-общественной организации «Храм Народов». Ее основал в середине пятидесятых американский активист и проповедник Джим Джонс.

Новый «гуру» смешал воедино принципы канонического христианства, социализма и бизнеса.

Во многом догматы церкови Джонса напоминали традиционные учения баптистов, но потом руководитель «Храма Народов» стал все заметней склоняться к идеям сугубо коммунистического толка. Впрочем, как утверждали хорошо знавшие его люди, Джонс с молодости был убежденным атеистом, а религиозные формы организации были для него лишь ширмой, прикрытием для воплощения марксистских идей.

В лучшие свои годы «Храм народов» насчитывал до 20 тысяч адептов. По мере расширения он все болеьше напоминал классическую секту. Новообращенные отдавали общине сбережения, дома, квартиры, машины и проводили дни напролет в монотонной работе и специфических ритуалах.

К началу семидесятых оставаться в США Джонсу и его самым верным «воспитанникам» стало уже просто опасно: родственники попавших в секту бомбардировали власти требованиями провести строгое расследование деятельности Джонса и прикрыть его квази-церковь.

Предусмотрительный «пророк» обратился к правительству Гайаны с просьбой предоставить в аренду землю для коммуны. Гайанские власти охотно согласились.

Так в 1974 году Джим Джонс стал полновластным хозяином 15 квадратных километров в джунглях Гайаны. А в 1977-м, когда в Америке ему стало уж слишком «припекать», перебрался в свои гайанские владения вместе с почти тысячей верных адептов.

"Хотим в СССР"

Среди них были представители разных рас — ведь Джонс изначально демонстрировал нетерпимость к идеям сегрегации. Интересно взглянуть на социальный состав переселенцев. Сведения на сей счет сохранились в одном из документов: наряду с четырьмя сотнями промышленных и сельских работников «под ружьем» у Джонса было около 150 медиков, сотня водителей и механиков, полтора десятка юристов, столько же художников, более 20 музыкантов, 7 программистов… Четверть всех переселенцев составляли дети.

Колонисты, официально образовавшие «Сельскохозяйственный кооператив Храм Народов», расчистили в засрослях обширную территорию и стали строить поселок Джонстаун. Там появились десятки домов, клуб, школа, детсад, больница, лесопилка, мебельный цех и даже типография, где печатали газету «Храм Народов». Была и собственная радиостанция, с помощью которой Джонс с помощниками вели пропаганду своих идей и также поддерживали связь с членами общины в США.

На полях растили картофель, капусту, сахарный тростник, ананасы. Построили скотные дворы и птицефермы.

Об условиях жизни в Джонстауне сведения очень противоречивые.

С одной стороны, в американской прессе описывались порой прямо-таки «концлагерные» порядки. Люди работают по 11-12 часов, вечерами еще обязаны присутствовать на специальных лекциях-ритуалах. Наличных никто не получает, вместо этого жители пользуются магазином и столовой, где выдают товары и пайки. Территория оцеплена колючей проволокой, ее патрулирует специальнная охрана…

С другой стороны, многочисленные проверочные комиссии (американские, гайанские, из международных организаций), приезжавшие в поселок, видели весьма благостную картину.

Быт налажен отлично. В школе преподают профессиональные педагогаи, для малышей есть прекрасно обрудованные ясли. Больница – едва ли не лучшая во всей Гайане. В штате — врачи-специалисты, умелые медсестры, современное медоборудование, каждые полгода — всеобщая диспансеризация.

Что касается товаров, то в общине установлен безденежный заявительный принцип удовлетворения потребностей: все выдается в магазине просто по просьбе. Средства на это община получал с продажи мяса, овощей, фруктов. Прибыль у колонистов была приличной – до четверти миллиона долларов в год. В разговорах с гостями-инспекторами обитатели Джонстауна рассказывали о своем житье-бытье только хорошее, выглядели при этом довольными.

Прямо коммунизм какой-то!

А предводитель колонистов Джонс к этому времени перешел на позиции радикального сторонннка коммунистических идей. Основной упор «гуру» делал именно на вопросах достижения социальной справедливости и построения марксистско-ленинского общества. К слову, полные собрания сочинений этих классиков были в местной библиотеке.

Лидер «Храма народов» пришел к выводу: ему и последователям учения стоит перебраться к ендиномышленникам — в СССР. Все члены коммуны начали учить русский язык, читали Пушкина, Толстого, изучали статьи Советской Конституции и основные нормы жизни в Советском Союзе.

Джонс направлял письма и обращения в советское посольство в Гайане, выясняя, позицию руководства СССР по возможному обращение с просьбой о массовом переезде членов общины. Несколько раз лично встречался с консулом Ф. Тимофеевым, приглашал советских дипломатов в Джонстаун.

Марксистско-ленинская перспектива

Дело зашло так далеко, что в марте 1978 года состоялось общее собрание членов коммуны, на котором практически все они проголосовали за переезд на ПМЖ в Советский Союз.

Они написали официальное заявление, которое члены уполномоченной делегации от коммунаров передали 20 марта в посольство Советского Союза. В нем говорилось, что члены коммуны изъявляют желание принять гражданство СССР и переехать туда на жительство, а, кроме того, хотят перевести все деньги общины в советские банки.

Через полгода советское посольство получило еще одно официальное обращение, подписанное генеральным секретарем общины «джонсовцев» Р. Троппом.

«В интересах безопасности нашего кооператива, которому угрожают американские реакционеры, ибо он представляет собой успешно развивающийся социалистический коллектив с марксистско-ленинской перспективой и полностью поддерживает Советский Союз, мы заявляем от имени общины (группы американцев, прибывших в Гайану, чтобы оказывать помощь в строительстве социализма) о своем желании направить делегацию членов нашего руководства в Советский Союз для обсуждения вопроса о переезде наших людей в вашу страну в качестве политических эмигрантов.

Срок пребывания в СССР: постоянный, пока условия в США не позволят вернуться, чтобы приносить пользу в процессе социальных преобразований в этой стране.

Условия пребывания: любые, приемлемые для СССР — или социалистический кооператив, или поселение семей по отдельности. Мы привыкли к коллективной жизни. Мы могли бы создать модель, которая, возможно, было бы полезной Советскому Союзу. Наш подход в достаточной степени гибкий. Мы предпочитали бы более теплый климат, ибо наши престарелые члены общины привыкли к нему, но будем благодарны, если нам позволят поселиться в любом месте.

Существует реальная возможность того, что наше движение уничтожат. В Советском Союзе мы находились бы в безопасности. Нашим детям там было бы обеспечено светлое будущее. Мы все желаем с энтузиазмом работать в Советском Союзе в интересах социализма».

Побывавшие после этого в Джонстауне сотрудники советского посольства впечатлились увиденным. Поселок казался самым настоящим «кусочком СССР». Главная улица Джонстауна носила имя Ленина. Радио транслировало советский гимн. Часть колонистов уже вполне прилично говорила на русском.

Джонсу удалось согласовать с Москвой план посещения России для выбора конкретного места для переселенцев. Эта поездка должна была состояться в начале зимы 1978 года. То есть планов было громадье.

США обеспокоены

Трудно даже в такое поверить: сотни граждан США в одночастье перебираются жить в Страну Советов, тем самым демонстрируя всему миру, что в «благополучной» Америке дела обстоят отнюдь не так благополучно. Скандал. Громадный ущерб международному имиджу супер-державы.

Американские власти были весьма обеспокоены. Со второй половины 1977 года Джонстаун с особой активностью стали посещать «проверочные» делегации из Штатов в поисках компромата. И не только «проверочные». Осенью 1977-го туда направили отряд наемников, которым поставили задачу забрать из коммуны всех детей и переправить их назад в США. Однако боевики, после двух суток скрытых наблюдений за поселком повели себя совсем не так, как было запланировано: они прониклись идиллической жизнью коммунаров и не стали выполнять задание.

Этот и несколько других подобных случаев заставили Джонса выпустить обращение про опасность со стороны американских спецслужб: «Испытав на себе злобность реакционных сил в США, мы и здесь, в отдаленном районе, не закрываем глаза на возможность того, что нас могут буквально физически уничтожить».

Между тем из рассказов очевидцев тех событий личность предводителя коммуны вырисовывалась неоднозначная. Многие отзывались о нем с похвалой, однако другие… По некоторым сообщениям Джим Джонс вел в поселке отнюдь не пуританский образ жизни. Якобы чуть ли не на каждую ночь подбирал для утех двух колонисток. А еще – не пренебрегал наркотиками. Впоследствии в нескольких домах коммуны нашли запасы психотропных препаратов — при их помощи, объясняли противники Джонса, он убеждал остаться в поселке тех, кто хотел уехать. Но достоверных доказательств (как и опровержений) подобных фактов найдено не было.

Расстрел конгрессмена

Прелюдия к трагедии разыгралась 18 ноября 1978 года. За два дня до этого в Джонстаун прибыла очень «весомая» делегация из Штатов во главе с членом Палаты представителей от штата Калифорния Лео Райан. Конгрессмена сопровождали дипломаты, журналисты крупных газет… На встречах с членами коммуны Райан настойчиво уговаривал их вернуться вместе с ним в США. Желающих набралось 16 человек.

Вечером делегация Райана и с «распропагандированные» им джонстаунцы поехали на аэродром в поселке Порт-Кайтума, расположенный в нескольких десятках километров. Когда они готовились погрузиться в два небольших самолета, на взлетке появился грузовик с неизвестными вооруженными людьми. Они открыли огонь по группе улетающих. Убили пятерых, в том числе конгрессмена Райана. Нападавшие исчезли также неожиданно, как и появились.

Документы об этом убийстве до сих пор полностью не рассекречены. Согласно версии ФБР, расстрел организовал сам Джонс. Другие источники сообщали: это была заранее спланированная провокация, которую осуществила группа неких «туристов», прилетевших в те же самые дни из Штатов в Гайану и потом покинувших страну на арендованных самолетах.

Как бы то ни было, трагический инцидент в аэропорту Порт-Кайтума сыграл роль спускового крючка.

Официальная версия трагедии

Поздним вечером Джонс провел в клубе общее собрание всех взрослых членов общины. Велась аудиозапись происходившего, которая потом стала главной уликой в деле о «джонстаунском кошмаре».

После проповеди гуру обратился к своим «подопечным» со словами о том, что теперь Америка точно не оставит их коммуну в покое. Бежать куда-либо в такой ситуации уже поздно, даже СССР не успеет придти на помощь. Поэтому единственным реальным выходом остается совершить «революционный акт самоубийства».

О таком лидер «Храма Народов» упоминал в проповедях и раньше. По свидетельствам некоторых членов коммуны, в поселке несколько раз проводились "учения" под прикрытием проверки верности и послушания «верховному учителю».

В тот вечер 18 ноября практически никто не решился возразить Джонсу. И началось страшное.

Технологию ухода людей из жизни использовали уже отработанную на «учениях».

Первыми в мир иной отправились дети. Их убили сами родители. Потом наступил черед взрослых, включая Джонса. Есть основания полагать, что не все из в итоге решились расстаться с жизнью. К таким «слабакам» применили силу.

В общей сложности в этом акте коллективного самоубийства погибли 918 человек, в том числе 270 детей. Некоторые из них покончили с собой, находясь в столице Гайаны. Среди «джонстаунцев» уцелели лишь около 80 человек.

Такова была версия властей США,

Конспирология

Но не все так однозначно. Представители правоохранительных органов Гайаны смогли попасть на место происшествия лишь через двое суток. До тех пор территорию Джонстауна блокировали американские военные, спешно переброшенные туда без всякого согласования с местными властями.

Для чего? Почему это было сделано?

Многое объясняется, если принять принципиально иную версию трагедии: не самоубийство, а убийство.

В пользу этого говорят несколько фактов, которыми, однако пренебрегло официальное американское следствие.

Согласно сведениям гайанских источников, патолого-анатомическое исследование показало, что у части умерших есть следы уколов – причем на таких участках тела, куда сам человек просто не может дотянуться. (Кстати, вскрытию судебными патологоанатомами Гайаны подверглись лишь 6 тел из более чем девяти сотен.)

Вдобавок сохранились свидетельства нашего консула Тимофеева, что в тот вечер раздался неожиданный телефонный звонок. Сотрудница находившегося в столице Гайаны представительства кооператива Шарон Амос сообщила, что только что получена радиограмма из Джонстауна: поселок окружен какими-то войсками, над ним кружат военные вертолеты.

Поначалу всех погибших хотели похоронить возле Джонстауна, в одной братской могиле. Но правительство Гайаны отказалось это сделать, и американская сторона решила перевезти тела для кремации и погребения в США.

В январе 1979-го муниципальный суд Сан-Франциско принял решение о запрете «Храма Народов». Сама «столица» коммуны исчезла с лица земли в середине 1980-х. Некоторое время спустя после страшной трагедии гайанские власти решили приспособить опустевший поселок для временного размещения там переселенцев из Юго-Восточной Азии. Но потом и они уехали отсюда. Дома и сооружения Джонстауна разграбили жители близлежащих деревень, а оставшиеся «скелеты» построек практически полностью уничтожил сильный пожар.