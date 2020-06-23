В ожидании вакцины от Covid-19 самое время вспомнить величайшее достижение медицины и человечества на примере борьбы с натуральной оспой

В ожидании вакцины от Covid-19 самое время вспомнить величайшее достижение медицины и человечества на примере борьбы с натуральной оспой.

Натуральная оспа – острая и высокозаразная болезнь, проявляющаяся типичными признаками инфекции и характерной сыпью. Это заболевание может приводить к смертельным исходам.

Факты

Натуральная оспа передается через длительный контакт с зараженным лицом к лицу, через прямой контакт с биологическими жидкостями или контаминированными объектами. Насекомые и животные не переносят натуральную оспу.

Инкубационный период достаточно длительный – 10-14 дней, при этом в это время пациент не является заразным. Начинается инфекция с высокой температуры, слабости, болей в голове и спине. Характерная сыпь появляется на лице, руках и ногах через 2-3 дня. Смертельные исходы при натуральной оспе наблюдались до 30% случаев.

История победы

В 1950-ых годах ежегодно докладывалось о 15 миллионах случаев. Во время вспышки оспы в Москве в декабре 1959 года за месяц было вакцинировано 5,5 млн москвичей и более 4 млн жителей Подмосковья.

1977 год. В Сомали был зафиксирован последний случай натуральной оспы, возникший естественным путем.

1980 год. ВОЗ официально объявляет об эрадикации вируса натуральной оспы.

2008 год. Ученые опубликовали результаты исследования, согласно которому всего одна вакцинация способна давать пожизненный иммунитет – даже если заражение произошло через 88 лет.

2014 год. Шесть пробирок с вирусом натуральной оспы обнаружены в неиспользуемых хранилищах американской организации FDA. Лабораторные тесты показали, что по крайней мере в двух пробирках, датированных 1954 годом, вирус был все еще жив.

В настоящее время есть только два разрешенных хранилища для вируса. Они находятся Исследовательском центре "Вектор", Кольцово, Новосибирская область и в Центре по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) в Атланте, США.

2016 год. Самый старый образец натуральной оспы был найден в ДНК мумии 17-летнего ребенка, похороненного в крипте под Литовской церковью.

2018 год. Американская организация FDA анонсирует первое лекарство для лечения натуральной оспы. Эта разработка осуществлялась для потенциального противодействия биотерорризму.

Вакцина от натуральной оспы может уменьшить тяжесть течения заболевания или даже предотвратить его, если дана в течение 3-4 дней после контакта с вирусом. В редких случаях вакцина может сопровождаться серьезными побочными эффектами, в основном это касается людей с поражением иммунной системы или заболеваниями кожи.

Большинство людей младше 40 никогда не прививались от оспы. Однако некоторые специализированные врачи и военные до сих пор вакцинируются.