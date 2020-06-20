Знаменитая многодетная мама родила 22-го ребенка в карантине и говорит, что это были самые странные роды из ее весьма богатого опыта.

Во время карантина в семье Сью и Ноэля Рэдфорд родилась 22-ой ребенок. Как рассказала Сью, это были ее самые странные роды. Прежде всего, ситуация была напряженной и женщина очень боялась, что мужа не пустят в больницу с ней. Ее пугало то, что происходит в городе и обстановка в больнице.

А потом малышка решила появиться слегка преждевременно и пришлось быстро все переигрывать. Девочка родилась примерно на две недели раньше срока, она абсолютно здорова.

Рэдфорды известны как самая многодетная семья Великобритании. 45-летняя Сью и ее 49-летний муж Ноэль выросли в приемных семьях и оба с детства хотели большую любящую семью. Они хотели остановиться на девятом ребенке, Ноэль сделал вазэктомию, но потом супруги передумали и он прошел через восстановительную процедуру.

Первого ребенка Сью родила в 14 дет, сейчас ему уже 29. У супругов уже есть трое внуков, которых родила их первая дочка. Рэдфорды живут в особняке, который купили около десяти лет назад. Семья не получает никаких пособий – они держат пекарню, в которой работают Ноэль и старшие дети.

Рэдфорды много рассказывают о своей жизни в большой семье. Многие подписчики восхищены Сью и Ноэлем, но есть и те, кто считают, что в такой большой семье просто невозможно уделить достаточно внимания каждому ребенку. Но Рэдфорды уверяют – все дети получают достаточно внимания, ведь о них заботятся также старшие братья и сестры. Отдельно подписчики отмечают, что Сью после двух десятков беременностей выглядит просто замечательно.