Экс-министр внешнеэкономических связей РФ, экономист Сергей Глазьев заявил, что рубль серьезно упал к доллару и евро из-за введенной Центробанком политики «плавающего курса». Об этом сообщает «Царьград».

Как писал «Рамблер», в последние дни на торгах Московской биржи курс доллара приближался к отметке в 76 рублей, а евро рос до 89,62 рубля впервые с февраля 2016-го.

«Россия опять, как и в 2009 году, как и в 2015-2016-м, лидирует среди всех нефтедобывающих стран по масштабу девальвации валюты. Главная причина здесь заключается в проводимой ЦБ политике свободного плавания курса рубля…» — заявил Глазьев.

В качестве примера он также привел Норвегию, Бразилию и Белоруссию, которые также придерживаются политики «плавающего курса» и лидируют по глубине девальвации из-за падения нефтяных цен.

По словам Глазьева, на страны, которые контролируют обменный курс, подешевевшая нефть повлияла не так сильно.