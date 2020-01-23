Президент России Владимир Путин рассказал о поразившем его факте о жителях блокадного Ленинграда.

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«Сам не знал, только что, несколько дней назад обнаружил факт, который меня потряс. За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — рассказал Путин на церемонии открытия в Иерусалиме памятника подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, передает RNS.

Президент отметил, что факты о блокадном Ленинграде, отраженные в документах, поражают. Он отметил, что знает о блокаде не понаслышке, а со слов родителей — жителей Ленинграда.

«Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребёнком, который действительно умер зимой 1942 года», — сказал Путин.

Памятник, в открытии которого принял участие российский президент, установлен в парке Сакер в центре Иерусалима.

Монумент получил название «Свеча памяти». Сооружение представляет собой восьмиметровую бронзовую стелу с литой частью наверху, которая символизирует пламя свечи. В основание памятника заложена капсула с землей Пискаревского кладбища, где хоронили жителей блокадного Ленинграда. На стеле размещен текст о блокаде на русском, иврите и английском языках, а также символы Ленинграда и Холокоста.

Ранее «Рамблер» сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заплакал на церемонии открытия памятника героям блокады в Израиле. Глава МИД посетил Иерусалим вместе с президентом России в рамках празднования 75-й годовщины освобождения пленных из концлагеря Освенцим.

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