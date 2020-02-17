СПОРТ

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ

22:49 17/02/2020

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Сочи» со счетом 2:0. Команда из Уфы вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

Победу «Салавату Юлаеву» принесли Александр Кадейкин и Линус Умарк. Они забросили шайбы на 51-й и 59-й минуте соответственно. Благодаря победе уфимская команда вышла в плей-офф КХЛ. Сейчас «Салават Юлаев» занимает шестую строчку в Восточной конференции: у него 66 очков после 59 матчей. Соперники победителей, «Сочи», расположились на девятом местев Западной конференции. За 58 матчей команда набрала 55 очков.

Ранее «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 в дополнительное время вынесенного матча в Давосе. Тогда же перед матчем вместо современного российского гимна организаторы включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки. Впереди у уфимской команды встреча с «Барысом» из Нур-Султана: матч состоится 21 февраля.



