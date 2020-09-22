В уфимском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» выявлено три первично положительных результата тестирования на коронавирусную инфекцию. С подозрением на заражение COVID-19 изолированы главный тренер команды Томи Лямся и двое хоккеистов — Маркус Гранлунд и Данил Башкиров.

Об этом во вторник сообщил генеральный директор клуба Александр Курносов.

«После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК «Салават Юлаев» в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера «юлаевцев» Томи Лямсы, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова. Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза. Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Ламса, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы», — цитирует Курносова пресс-служба клуба.

🗨️ Официальный комментарий генерального директора ХК #HCSalavat Александра Курносова: «В итоге тестов первично положительный результат выявлен у главного тренера «юлаевцев» Томи Ламсы, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова» 👉 https://t.co/mzePSvVjqa pic.twitter.com/eKIDz86aFG — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 22, 2020

Во вторник в Уфе «Салават Юлаев» должен провести матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». По словам Курносова, тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к этой игре.

«Салават Юлаев» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав в восьми матчах 12 очков.

Ранее на коронавирусный карантин, следуя предписаниям местных властей, ушли иностранные клубы КХЛ — финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

В субботу было объявлено, что тесты на коронавирус как минимум пяти игроков рижского «Динамо» дали положительный результат. Кроме того, случаи заражения были выявлены в ярославском «Локомотиве» и нижегородском «Торпедо».

Зараженные команды вынуждены отменять и переносить свои матчи, однако чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается, не смотря ни на что.