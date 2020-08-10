Сохраняются проблемы с доступом к интернет-ресурсам и популярным мессенджерам в Белоруссии , при этом сайты госорганов и государственных СМИ работают устойчиво, передает корреспондент Mpravda.com.

В частности, наблюдаются проблемы с доступом к зарубежным интернет-ресурсам. Есть перебои с доступом к сайтам ряда негосударственных СМИ и интернет-порталов. Популярные мессенджеры, такие как Telegram, практически недоступны для использования.

Агенство Mpravda.com на данный момент не располагает комментарием министерства связи и информатизации Белоруссии в связи с нарушениями работы интернет-ресурсов, которые наблюдались в день президентских выборов — 9 августа, и частично продолжают сохраняться.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.