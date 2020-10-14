Бывший участник телестройки Саймон Марданшин решил приоткрыть завесу тайны про личную жизнь. Молодой человек признался, что на фотографии, недавно размещенной в микроблоге, запечатлена его новая девушка. Про длинноволосую красавицу он не захотел рассказывать слишком много, лишь отметил, что считает её своим настоящим оберегом, а об остальном пока ничего говорить не хочет.



Стоит напомнить, что на проекте Саймон строил отношения с очень красивыми девушками. В инстаграме она разместил фото, где нежно держит за руку стройную, кудрявую длинноволосую красавицу. Девушка провожала его в аэропорту Нальчика. Молодой человек поспешил ответить на вопросы подписчиков. Он написал, что это действительно его девушка, его оберег, а об остальном он пока не хочет распространяться.



Кстати, Саймон присутствовал на недавней свадьбе Блюменкранцев. Тогда он отвечал, что его сердце свободно. Похоже, что за полтора месяца в личной жизни молодого человека произошли серьёзные перемены.