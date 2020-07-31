Как ни пытался Влад Кадони, у него не получилось настроить родителей Тани Строковой против Даниила Сахнова. На лобном месте ведущий пытался выставить парня сомневающимся, неуверенным, ненадёжным и неуравновешенным предателем, который даже не пытается стать лучше. Родители Татьяны, особенно мама Галина Борисовна, пытались защитить Даниила и сказали, что полностью одобряют и доверяют выбору своей дочери.



Конфликт мог бы быть исчерпан, но сама Татьяна решила его продолжить. Теперь она обвиняет своего молодого человека в болтливости и считает, что ему нельзя рассказывать ничего секретного. Даниил в ответ на это начал шантажировать Татьяну свадьбой. В одном из выпусков он сказал, что если он – предатель, то и замуж за него выходить нет смысла. А потом добавил, что если Строкова сама не изменится, не прекратит унижать его публично, то он и жениться на ней не будет.



Татьяна также сказала, что мама Галина Борисовна приняла Даню лишь из-за того, что уважает выбор дочери, и вообще ко всем парням Строковой она относилась хорошо. Сахнов изначально был настроен на приезд родителей своей избранницы хорошо, но в итоге получилось так, что парня снова отчитывали на Лобном и выставляли в нелицеприятном свете.