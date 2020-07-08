Недавно на проект вернулась Татьяна Строкова, которая вместе с Даниилом Сахновым будет спасать их любовь на «ССЛ». Ребята сразу объявили, что намерены принять участие в главном свадебном конкурсе проекта, то есть, пожениться и побороться за пышную свадьбу за счет телестройки.



Сахнов подтвердил, что готовится к борьбе в свадебном конкурсе, несмотря на то, что пока он не делал предложения своей возлюбленной и о своих планах на этот счет он тоже не сообщает.



Строкова же после возвращения на проект серьезно изменилась, перестав устраивать конфликты и провоцировать участников. В отношениях с Даней Таня также стала совсем другой – милой и спокойной девушкой. Зрители пришли к выводу, что Строкова, вероятно, очень хочет выйти замуж, поэтому и старается создать идиллию в отношениях, чтобы дождаться от Сахнова предложения руки и сердца.