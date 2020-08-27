Всё большее количество людей начинает замечать схожесть пары Татьяны Строковой и Дани Сахнова с Никитой Кузнецовым и Нелли Ермолаевой. Речь идёт не о внешней схожести, хотя и это имеет место быть, а об их планах и поведении на телестройке.



Татьяна и Даниил решили, что хотят устроить свадебное торжество только летом 2021 года, причём сделать это они планируют в Европе. Стоит напомнить, что Никита с Нелли играли свадьбу в Вероне, но вместе не прожили и одного года. После ухода с проекта Ермолаева так и не смогла реализоваться в жизни, не добилась успеха как в актерской или музыкальной карьере, так и в сфере телевещания. Никита Кузнецов тоже сейчас малоизвестен публике, ведь после выигрыша квартиры на «Доме-2» о нём мало кто слышал.



По амбициозности Татьяна Строкова похожа с Нелли Ермолаевой, а вот с креативом в паре с Даниилом у них дела обстоят гораздо хуже. Так, молодые влюбленные уже долгое время мусолят тему со сменой фамилии, а новых тем в их паре пока не появляется.