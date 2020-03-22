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Кусок льда с несколькими десятками рыбаков откололся в заливе Мордвинова на Сахалине в полутора километрах от берега.

Когда во льду образовалась трещина, некоторые из людей, пытаясь через неё перебраться, падали в воду. Но в итоге все смогли выбраться на берег самостоятельно, без помощи спасателей. ГУ МЧС по Сахалинской области предупреждало о разрушении припая на юго-востоке острова, но рыбаки проигнорировали предупреждение, передаёт Sakhalin.info.

Как писал NEWS.ru ранее, 7 марта на Белоярском водохранилище в Свердловской области оторвалась льдина. Спасатели сняли с неё 20 рыбаков.

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