Власти Сахалина с 5 марта закрывают авиасообщение с японским Хоккайдо, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

«После 5 числа мы рейсы с неблагополучных территорий закрываем», — сообщил Ющук. Он уточнил, что к неблагополучным территориям отнесены Китай и Южная Корея, с которыми сообщение уже закрыто, а также Хоккайдо. «Если будут объявлены чрезвычайные ситуации на остальных территориях Японии, мы будем выносить аналогичные предложения, как и по Хоккайдо», — добавил министр.

Авиарейсы на Хоккайдо из Южно-Сахалинска осуществляет авиакомпания "Аврора", с 27 февраля по 2 марта они выполнялись дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сахалинской области ранее обратилась в правительство РФ с просьбой ограничить сообщение с Хоккайдо в связи с распространением на территории соседнего государства инфекции, вызванной новым типом коронавируса. По данным на 29 февраля, в префектуре Хоккайдо находятся 66 заболевших, японские власти объявили на территории острова режим ЧС.

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