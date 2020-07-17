Специальный представитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков обсудил с представителями Израиля, Швейцарии, ЕС и ООН пути содействия переговорному процессу между палестинцами и израильтянами, говорится в сообщении российского МИД.

Сафронков 15 июля провел телефонные разговоры с генеральным директором МИД Израиля Алоном Ушпизом, спецпосланником внешнеполитического ведомства Швейцарии по БВУ Роландом Штейнингером, спецпредставителем ЕС по ближневосточному мирному процессу Сюзанной Терсталь и спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым.

«Обсуждались возможные пути содействия возобновлению переговорного процесса между палестинцами и израильтянами с целью урегулирования комплекса фундаментальных проблем окончательного статуса», — сообщили в МИД РФ.

С российской стороны была подчеркнута необходимость воздерживаться от односторонних шагов, а также важность налаживания эффективной работы «квартета» международных посредников по Ближнему Востоку с участием России, США, ООН и ЕС как уникального посреднического механизма, одобренного резолюциями Совета Безопасности ООН, добавили в ведомстве.