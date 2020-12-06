В поселке Котовского строится современный жилой район «Сады Ривьеры». В его основе лежит концепция «город коротких расстояний»: это означает, что все необходимые для комфортной жизни объекты будут расположены на его территории.

Девелопер – корпорация «КУБ», поставившая перед собою задачу стать «законодателями моды в сфере урбанистики, креативного подхода и идей, которые Одесса еще не видела». Благодаря этому был разработан проект района https://riviera-gardens.com.ua/, отвечающего всем пожеланиям, оснащенного современными технологиями и предлагающего удобный и комфортный стиль жизни.

Его общая площадь составляет 7 гектаров. Здесь разместятся спортивные площадки разного уровня сложности, детский сад, собственный парк с зонами для барбекю, аптека, почта, развивающие центры, коммерческие помещения и даже нотариус. Все дворы будут закрыты от машин, зато по периметру района будут располагаться вместительные многоуровневые паркинги.

Высокое качество строительство – еще один ощутимый плюс. Квартиры площадью от 20 до 90 кв.метров относятся к классу «комфорт». Застройщик предлагает обширный выбор: это могут быть как бюджетные смарт-студии, так и видовые квартиры с террасами. Высота потолков составляет 2,7–3 м. Сами здания выполнены из красного кирпича: это не только дает большой простор для архитектурных решений, но и отражается на характеристиках помещений: в таких домах сухо и тепло, они долговечны и обладают высоким уровнем шумоизоляции.

Здания в составе комплекса имеют от 6 до 16 этажей, притом с верхних открывается панорамный вид на море. В каждом доме есть скоростные лифты, собственная газовая котельная, а управлять мини-городом будет система автоматики под контролем диспетчера. Большое значение в «Садах Ривьеры» уделено и безопасности, поэтому здесь будет организовано круглосуточное видеонаблюдение с охраной.

Рядом находится двухкилометровая набережная с чистыми пляжами, к морю пущен электробус, а до центра города – всего полчаса на автомобиле.

Работы начались в октябре 2020 года. Вторая очередь будет сдана во II квартале 2022 года, третья – во II квартале 2023 года, а четвертая – еще через год.