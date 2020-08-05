Российский актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заявил, что для него театр «Современник» умер. Это случилось, когда из жизни ушла художественный руководитель Галина Волчек.

Артист отметил, что в настоящее время в театре нет лидера способного объединить артистов. Поэтому, по его словам, в «Современнике» часты ссоры между актерами. Садальский подчеркнул, что любой театр, как человек, рано или поздно умирает.

«Прежний «Современник» же умер с уходом Галины Борисовны (Волчек)», — приводит издание слова артиста.

При этом он добавил, что с приходом нового художественного руководителя обязательно «родится» новый театр, но каким он будет — хорошим или плохим — пока не известно.

Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса «Современника» Лия Ахеджакова открыто раскритиковала коллегу по цеху Сергея Гармаша, который остался не доволен назначением на должность худрука театра Виктора Рыжакова. Он отметила, что артист «настучал» на режиссера в «высоких кабинетах», подогрел ненависть, агрессию и хамство в труппе, а затем ушел из «Современника» громко хлопнув дверью.