Россия опередила Украину в дерегуляции экономики, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Вы упоминали Россию. Я посмотрел, меня это реально очень расстраивает. По дерегуляции (экономики – ред.) Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… Выступает российский чиновник и говорит: «Мы не можем деньгами помочь бизнесу, но мы можем тем, что облегчим бремя вот это». Это как раз то, что я утверждаю здесь, но почему-то не слышу риторики украинских чиновников. Что, россияне должны нас (украинцев – ред.) опережать?» – заявил Саакашвили в онлайн-беседе с владельцем компании UBC Group Игорем Гуменным. Видео опубликовано в YouTube-канале Саакашвили.

Также бывший глава Грузии заявил, что Россия опередила Украину в том числе и в системе налогообложения.

«И по налоговой системе, и по этой системе они опередили. Давайте будем говорить как есть. Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии», — добавил Саакашвили.