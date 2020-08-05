Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили считает, что Грузия исчезает с международных радаров, а его имя – нет, об этом он заявил в интервью телекомпании ТВ Пирвели.

Саакашвили, который на данный момент занимает должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства и на выборах готов бороться на передней линии. Его заявления стали причиной отзыва грузинским руководством своего посла из Киева — власти считают высказывания экс-президента вмешательством во внутригосударственные дела Грузии.

Я могу быть кандидатом в премьеры любой большой европейской страны. Можете изучить украинскую прессу и убедиться в этом. Я являюсь водителям очень важных функций на Украине. Но мы должны говорить не об этом, а о том, что Грузия, как страна, исчезнет. (Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина — ред.) Иванишвили хотел, чтобы мое имя исчезло с мировых радаров. Я очень четко нахожусь на всех мировых радарах, а Грузии на мировых радарах нет. В отличие от провинциальных политиков, для меня моя страна стоит выше, чем моя личность. Сейчас нам необходима мобилизация и очень быстрые действия. На этих выборах режим Иванишвили должен быть завершен.

Михаил Саакашвили

Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая текущего года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

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