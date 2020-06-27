Россия опередила Украину в сфере реформ, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Россия опередила нас на фронте реформ. Позор и стыд. Я так был расстроен, когда послушал все эти факты. У нас вчера было включение с владельцем харьковского завода холодильников… Так он рассказал: «У меня были бизнесы здесь, были бизнесы в России. Вот, в России намного легче делать»… Но даже там легче вести экономическую активность и свободнее дышится, чем в нашей демократической Украине. Потому что у нас есть армия чиновников, которая является такими же врагами нашей страны, как внешний враг», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина24».

Он также заявил, что «главным врагом» экономического прогресса Украины является правоохранительная система.