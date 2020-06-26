Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Об этом он заявил во время видеоконференции, запись опубликована в YouTube.

«Меня это очень расстраивает – по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть», — заявил Саакашвили.

Он отметил, что в России «слушают» бизнес гораздо активнее, чем это делают власти на Украине, которые «все разговаривают», но «воз и поныне там».

«Они выигрывают у нас войну на фронте реформ – ребята, это было главным коньком Украины, как?» – задался вопросом политик.

Ранее Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса.