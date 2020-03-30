Авиаперевозчик S7 планирует вывезти около 6,5 тыс. россиян к середине апреля. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил заместитель генерального директора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов.

«S7 Airlines продолжает выполнять чартерные рейсы для вывоза россиян по ряду международных маршрутов, в том числе из популярных среди российских путешественников Турции, Японии, Вьетнама», — цитирует его ТАСС.

По словам Давыдова, в настоящий момент на апрель запланировано более 40 чартерных рейсов, а за февраль и март компания вывезла на родину около 30 тыс. граждан России.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 страна полностью прекратила авиасообщение с другими государствами. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.

28 марта сообщалось, что правительство России выделило 1,5 млрд рублей из Резервного фонда на возмещение затрат Росавиации на вывоз граждан страны из-за рубежа, так как в связи с прекращением авиаперелетов компании испытывают большие финансовые потери.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на 30 марта число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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