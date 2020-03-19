Власти Узбекистана отказали в вылете чартерному рейсу из Новосибирска, на котором должны были вернуться домой застрявшие в России граждане страны. Об этом сообщила авиакомпания S7.

Узбекская сторона согласовала возможность выполнения рейса, но отказала в вылете за полтора часа до предполагаемой отправки, цитирует сообщение ТАСС.

По информации, имеющейся у S7, сейчас принимается решение о возвращении пассажиров чартерным рейсом национального авиаперевозчика Узбекистана.

После закрытия границ Узбекистана из-за коронавируса в новосибирском аэропорту застряли около 150 граждан страны. Они прибыли в Новосибирск из разных российских регионов, в том числе с Дальнего Востока.

Ранее в марте несколько российских авиакомпаний приостановили полеты в Узбекистан из-за распространения коронавируса.