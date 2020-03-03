Авиакомпания изменила правила перевозки животных, чтобы кот смог прибыть в Москву на кошачью выставку. Об этом агентству новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.

С марта пассажиры S7 могут взять с собой в салона питомцев весом меньше 10 кг в контейнере или мягкой сумке-переноске.

Хозяин кота Михаил Галин подтвердил агентству «Москва» планы посетить выставку и рассказал, что кот Виктор весит по-прежнему 8,5 кг. Напомним, в ноябре прошлого года «Аэрофлот» исключил из программы лояльности Михаила Галина из-за нарушения правил перевозки. Тогда мужчина взял в салон кота, вес которого превышал норму.

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