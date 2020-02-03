Российская авиакомпания S7 приостановит полеты в Китай и Гонконг с 4 февраля по 28 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании в понедельник, 3 февраля.

Последний рейс по этому направлению S7 выполнит 4 февраля. Это будет рейс 5724 по маршруту Пекин–Новосибирск. Борт прилетит в 10:00 по местному времени.

«Авиакомпания видит риски в продолжении выполнения рейсов в/из Китая. Контроль состояния здоровья пассажиров находится вне прямой зоны ответственности авиакомпании, и, как показывают ситуации с госпитализацией пассажиров, базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции», — пояснили в сообщении.

Ранее 3 февраля РЖД приостановила пассажирское железнодорожное сообщение России и Китая на фоне распространения нового коронавируса.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 17 тыс. случаев заражения, 361 человек скончался.

Власти РФ внесли коронавирус в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и рекомендовали гражданам воздержаться от посещения Китая. Россиян будут эвакуировать из КНР, а зараженных иностранцев — депортировать из РФ.