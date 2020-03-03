Российская авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных. Теперь владельцы могут взять с собой в салон питомцев, чей вес не превышает 10 кг.

При этом животное должно находиться в контейнере высотой не более 20 см или мягкой сумке-переноске габаритами на больше 55х40х25 см.

«Мы понимаем, что нашим пассажирам важна возможность комфортно путешествовать вместе со своими питомцами, поэтому работаем над совершенствованием сервиса», — сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе авиаперевозчика во вторник, 3 марта.

Таким образом компания S7 отреагировала на ситуацию, которая произошла в ноябре прошлого года. Пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин сообщил в соцсети, что летел с котом по имени Виктор из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В рижском аэропорту проблем из-за питомца не возникло, а в Шереметьево сотрудница аэропорта заявила, что, так как вес животного превышает нормативы для перевозки в салоне, кот должен лететь в багажном отделении. Тогда пассажир снялся с рейса.

Он решил найти похожее животное с меньшим весом, чтобы кота пустили в салон. Дублером стала кошка Фиби, которая соответствовала нормам авиакомпании. В результате Михаил с котом получили посадочный талон и благополучно добрались до Владивостока.

13 ноября глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил депутатский запрос главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой вернуть хозяину толстого кота аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.

Скандал вызвал большой общественный резонанс. На странице Галина в Facebook многие поддержали мужчину и его питомца. Часть пользователей заявила о готовности поделиться с ним милями, накопленными в «Аэрофлоте», а некоторые предлагают ему бесплатные поездки в такси. Также в Сети запустили новый проект под названием «ЯМыТолстыйКот». Некоторые владельцы упитанных домашних животных поддержали кота Виктора, использовав хештег #БроНеБагаж.