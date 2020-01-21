Мосгорсуд взыскал почти €500 тыс. с компании, владеющей греческим отелем, сотрудник которого в 2013 году напал на 11-летнего россиянина. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова во вторник, 21 января.

По словам Солоповой, €405 тыс. было взыскано с компании «Паневропа АО» в пользу матери пострадавшего как компенсация трат на лечение и лекарства; еще 47 тыс. — как возмещение расходов на юридические и нотарильные и почтовые услуги. Кроме того, решение суда включает €37 тыс. компенсации за проживание, €6 тыс. и 108 тыс. рублей возмещения транспортных расходов, передает «Интерфакс».

Также суд взыскал с туроператора «Корал Тревел» 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 50 тыс. рублей штрафа за нарушение закона «О защите прав потребителей».

Первое решение по иску принято Бутырским судом Москвы в 2017 году, но кассация вернула его в Мосгорсуд.

Инцидент произошел в мае 2013 года на греческом острове Крит. На 11-летнего мальчика, отдыхавшего в гостинице вместе с матерью и младшим братом, напал гражданин Нидерландов, работавший в отеле аниматором. Ребенок получил 20 ножевых ранений. Мальчик выжил, но остался инвалидом. По информации СМИ, причиной конфликта стало то, что мальчик уличил аниматора в воровстве.

Напавший на несовершеннолетнего сотрудник гостиницы приговорен к принудительному лечению в психиатрической клинике. Следствие установило, что он страдает психическим расстройством и на родине признан недееспособным, но администрация греческой гостиницы, принимая его на работу, не потребовала соответствующей справки, сообщает портал Tourweek.