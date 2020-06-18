Малый спутник Red-Eye-2 в интересах управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA запущен на орбиту с борта Международной космической станции (С). Об этом информирует НАСА.

Как отмечается на сайте агентства, космический аппарат удалось вывести на орбиту благодаря канадскому манипулятору SSRMS в результате его вывода наружу станции из японского модуля Kibo.

Аппарат Red-Eye-2 массой 110 килограммов ранее доставили на С с помощью американского грузового корабля Cygnus в феврале 2020 года.