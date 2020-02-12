Жители нескольких поселков в Тюменской области пожаловались на начисление платы за водоснабжение несмотря на отсутствие водопровода.

Как сообщает издание «МегаТюмень», квитанции с начислением платы за воду получили жители поселков Боровский, Андреевский и села Мальково.

В управлении ЖКХ Тюменского района объяснили «некорректность в начислении» завершением мероприятий по формированию абонентской базы потребителей.

Чиновники пообещали провести встречу с жителями, чтобы разъяснить алгоритм действий из-за некорректных квитанций.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в России определились 16 пилотных регионов, где запущены программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

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