Украинский суд в понедельник разрешил снять электронный браслет с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета медсестры Яны Дугарь, ей позволили передвигаться по стране, сообщается на сайте «Громадского радио».

Ранее в понедельник Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 23 июля подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Андрея Антоненко. Кроме того, Печерский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения подозреваемой по этому делу Юлии Кузьменко, которую суд ранее оставил под стражей до 24 июля.

«Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь смягчили меру пресечения: сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране», — пишет издание.

Отмечается, что Дугарь и ее адвокаты частично удовлетворены решением суда, ведь меру смягчили, однако заявили, что будут и в дальнейшем доказывать непричастность Дугарь к делу.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».