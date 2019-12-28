В России ввели новые меры против незаконного оборота медицинского спирта. Федеральный закон подписал Президент России Владимир Путин.

Законом предусмотрены изменения правил передачи этилового спирта для производства. Все коммуникации станут возможны лишь при наличии специальных средств измерения — счетчиков. Такой счетчик устанавливается на емкости для спирта. После чего с него считывается информация.

Закон запрещает производителям медицинского спирта использовать оборудование, предназначенное для этилового спирта. Кроме того, реализовать медицинский спирт можно будет только в розницу. Единственным способом производства медицинского спирта станет разбавление этилового, пишет РИА Новости.

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