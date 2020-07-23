Накануне правительство пообещало частично компенсировать расходы всем россиянам, кто в этом году рискнет путешествовать по родным просторам. Так ли это?

Спецкор «» только что вернулась из Крыма и признала: да, это вам не Рио-де-Жанейро, это лучше. Но теперь здесь отдыхают те, кто раньше в сторону родины и не смотрел.

…Этот курортный сезон-2020 соотечественники запомнят надолго. Крым и Сочи — теперь наше все. А еще дача и бескрайние огородные грядки у бабушки в деревне. Несмотря на пережитую весной тотальную самоизоляцию, многие предпочли в летний отпуск опять остаться дома. Доля тех, кто был вынужден отказаться от запланированных ранее поездок, по данным Ростуризма, составляет аж 50%. То есть ровно половина.

Большая часть заграницы закрыта. А цены дома все растут.

Во всем виноваты москвичи

Таксист из аэропорта Симферополя, крутя баранку, уверенно излагает свою экономическую стратегию подъема Крыма после нынешнего кризиса: «С москвичей нужно больше денег драть, чем с остальных. А что — раз у вас там большие бабки крутятся, а сейчас, кроме Крыма, деваться некуда, значит, платите больше. Это будет справедливо».

Сам мужчина из Донецка. Перебрался на полуостров в результате военных действий. Живет в Ялте. Считает себя россиянином и патриотом. Говорит, что зарабатывает хорошо. «Средняя зарплата в Крыму, если не таксист и не строитель (элита общества!) 20–25 тысяч рублей, — рассказывает он. — Ну и те, кто квартиры сдает, естественно, получают. Знаете, сколько даже не в сезон стоит снять убитую «однушку»? 30 тысяч в месяц! Так же, как в Москве».

Поездка за разговорами заняла примерно два часа и ровно две тысячи рублей. Есть и бюджетный вариант — знаменитый ялтинский троллейбус номер 55 по тому же маршруту довезет меньше, чем за двести. Сама не ездила, но, говорят, доставляет прямо от воздушной гавани до конечной, троллейбусного парка.

«За два с половиной часа, ха! А за пять не хочешь? — снова опускает с небес на землю водитель. — Будет останавливаться у каждого столба. Ну, для пенсионеров подходит. А то вечно лезут в маршрутки на бесплатные места, а у нас тут не Москва, чтобы всех за так катать».

Далась ему эта Москва! На прощание крымчанин предложил, чтобы спасти экономику, до кучи отменить еще и льготные путевки в Крым из Центральной России, разве что оставить на январь-февраль, когда тут все равно никого нет, я обещала обязательно написать об этом в своей статье, так сказать, донести инициативу до руководства.

Мы с дочерью были в Ялте в прошлом году, в июне, в самом начале сезона. Заметно, что хоть в нынешнем июле на набережной вечером в субботу и яблоку негде упасть, а все же людей поменьше, чем в благополучном 2019-м. Хотя платежеспособность публики явно повысилась. Это неудивительно. Те из курортников, кто всегда предпочитал Лазурный Берег или Мальдивы, на худой конец Турцию, сегодня вынуждены довольствоваться Южным берегом Крыма. Люди с удивлением открывают для себя родину. «Никогда бы не подумала, что здесь красивее, чем в Ницце и даже в Монако», — на фоне вечернего города потягивает мохито ухоженная длинноногая блондинка. Природа здесь действительно волшебная. А вид издалека, сбегающий с горы к морю многоуровневый город, напоминает Монте-Карло. Правда, сервис все-таки недотягивает.

Дети и парочки на набережной гуляют между светящимися пластиковыми деревьями, украшенными к прошлому Новому году. Видимо, было не до того, чтобы их разобрать: пандемия.

В ресторанах не протолкнуться. Причем в любой ценовой категории. Живая очередь, чтобы только занять освободившийся столик. Средняя стоимость чека со спиртным возросла до трех тысяч рублей. Дюжина запеченных с пармезаном устриц — 1200–1600 рублей, бокал белого вина — от 500.

Если совсем бюджетно, то картошка фри — 100, латте — 200, пицца — 500, запеченные рапаны и мидии — 350–530, фреши — от 200.

После почти часа блужданий по берегу Черного моря свободное место удалось найти там, где никто не ожидал, — в обычной столовой по типу нашего шведского стола. Очень даже прилично и сравнительно недорого, приезжие сюда не заглядывают, вероятно, считают ниже своего достоинства.

Мы прибыли в Крым через несколько дней после снятия всех ограничений и поняли, что мы никому не нужны. То есть мы, конечно, нужны, а вот наши анализы нет. В самолете для проформы женский голос предупредил, что весь полет следует не снимать маски и вообще как-то социально дистанцироваться от других пассажиров. А как? Если кресла впритык. Но на самом деле никто ничего ни у кого не проверял. Хотя приятельница уверяла, что за несколько дней до этого, отправляясь на Алтай в турпоездку, была вынуждена все пять часов полета провести строго в СИЗе.

Да, в самом «Шереметьево» перед вылетом на входе действительно измерили температуру, и только.

Крым же вообще встретил полным разгильдяйством, пофигизмом и прекрасными лавандовыми полями прямо у выхода из здания аэровокзала, в прошлом году их не было.

Коллега, тоже московская журналистка Людмила, отдыхает здесь с дочерью с июня. То есть они попали в самый пик «черного сезона», когда было вообще непонятно, откроют ли полуостров для чужаков.

— Я живу у родственников. Специально заранее запаслась всеми положенными справками, чтобы у нас нет ковида, в аэропорту остановила чуть ли не целая комиссия, потребовали еще и бумагу об эпидемиологическом окружении, а у нас такой нет. Слава богу, удалось доказать, что едем к родным с недвижимостью здесь, прислали документы по ватсапу, и только поэтому нас пропустили. А иначе обещали отправить в обсерватор.

Впрочем, как рассказывают, бесплатные крымские обсерваторы, в которые еще совсем недавно селили всех подозрительных, были оборудованы на базе трехзвездочных гостиниц с питанием. Почти лафа! Только без моря.

Сегодня рост бронирований авиабилетов в Крым вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Загрузка отелей в нынешнем сезоне достигает 95–100%. Об этом с гордостью сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Причем, что удивительно, более бюджетные варианты типа «снять комнату у хозяйки» где-нибудь в Гурзуфе или Судаке, отыскиваются через Интернет гораздо быстрее дорогих, которые раскуплены подчистую. Отель, в котором мы жили, стоит 8 тысяч за ночь, и забит вплоть до сентября. А это далеко не самый лакшери-вариант.

А народ все прибывает. И аппетиты все растут. Для взыскательных путешественников, привыкших ежегодно отдыхать в Майами, совсем другие цены и услуги. Дешево они не поймут. На начало осени здесь предлагают туры «все включено» — пятизвездочный бутик-отель с полным пансионом, морскими круизами, тренером по йоге, медитацией в горах, при двухместном размещении обойдется всего в… 130 тысяч рублей. Авиаперелет оплачивается отдельно.

А нам все равно

«Что, неужели ковид и вправду существует? Да ладно!» — широко распахнув глаза, смотрели на нас окружающие. Не только местные, понаехавшие тоже.

То есть сначала я никому не хотела рассказывать, что перенесла инфекцию, но, когда тебе в лицо начинают говорить, что тебя не существует, промолчать, если честно, невозможно.

«А точно им? Может, просто была пневмония? Ой, как же быть? Я теперь вас боюсь». «Это монолог хозяйки гостевого дома, которой я тоже сообщила, что переболела», — поделилась 40-летняя Надежда, многодетная мама из Москвы.

Вообще, «наших», то есть перенесших коронавирус, в Крыму очень много. Вижу по разукрашенной снимками ленте в соцсети. Здешний климат действительно спасение и панацея ото всего.

«Я переболел свиным гриппом пять лет назад, и поверьте, он переносится гораздо тяжелее коронавируса», — уверял меня доктор в санатории, куда я пришла на водные процедуры.

— Вам есть с чем сравнивать? Просто я тоже болела свиным гриппом…

Доктор развел руками и хмыкнул. Я его не убедила. Он никогда не видел живых больных и переболевших ковидом, но он точно знал, какие мы. Так проще.

Что еще могу сказать по поводу эпидемиологической обстановки? Кашляют все и везде. На пляже, в столовых, в ресторанах…

Я натренированная теперь на каждый посторонний вздох/выдох, но многие, наверное, не замечают.

Перхать начали примерно через неделю после того, как все открылось. Что вполне логично. Не может же быть такого, чтобы все приехали с честными справками, которые никто к тому же теперь не требует. Должен быть обязательно хотя бы один заболевший, а где один, там через пару дней станет много.

Однако наплыва тяжелых ковидных в больницах Крыма не наблюдается. Официально за весь период здесь заразились меньше тысячи человек. Умерли — 13. Больницы пусты. Думаю, если бы было иначе, люди бы по-другому относились к собственной безопасности, такое не скроешь.

Так в чем же дело?

Скорее всего, на отдыхе, если совсем не в лежку, инфекцию переносят на ногах, большей частью малой кровью, а если еще заполировать крымскими винами…

Но массово люди штабелями не падают и по врачам не бегают. Факт.

Хотя антибиотик нам в нескольких аптеках продавать без рецепта не хотели ни в какую. Еле уговорили. Объяснили бдительному фармацевту тем, что перед отъездом вкололи для красоты ботокс и ранки не заживают.

Антибиотик — это объелась мороженого на радостях здоровой жизни. Мороженое, кстати, вкусное, но самое дешевое и простое — от ста рублей.

На глазах открываются магазины. У некоторых хозяева с Украины, многие до сих пор не могут сюда добраться, чтобы лично проследить за своими торговыми точками, ларьками, крошечными отельчиками. Пытаются через ДНР. Потому что государственная граница между Украиной и Россией по-прежнему на замке.

Возникли проблемы и с обслуживающим персоналом. Раньше горничными и официантками работали в основном украинские девушки. Теперь пытаются набрать из России, приглашают студентов. 15–17 тысяч рублей в месяц на 12 часовой рабочий день. Прельщают бесплатным жильем в общежитии и морем.

«Я на эту еду уже смотреть не могу, — вздыхает 20-летняя Ксения из Тульской области. — Думала, хотя бы накупаюсь. А теперь только бы дотащиться до койки и отрубиться. А в пять утра уже снова вставать. Выходной один раз в неделю, но до пляжа за этот месяц так пока и не добралась. Работать до середины сентября по контракту. Не знаю, как буду успевать с учебой, — если только осенью оставят дистанционку».

Банкоматы функционируют через один, но в принципе в магазинах карточки принимают, проблем с этим нет. Хотя пару раз предложили расплатиться переводом, что не очень удобно.

Отдельная вселенная — ялтинский рынок. Здесь есть буквально все: черешня — по 150, абрикосы — по 100, арбузы — по 35, малина правда — по 300 лоток. При желании можно найти и дороже.

А еще, что гораздо полезнее, черноморские лангусты, креветки, мидии и даже лобстеры… Коллега, которая за два месяца проживания обжилась и стала практически своей, рассказала секретное место, где продаются самые доступные: «Осьминога, кстати, мы встретили только однажды, поэтому не знаю, 610 за кг — это дорого или дешево?»

А доехать до всего этого крымского изобилия из любого конца Ялты стоит всего 17 рублей на маршрутке.

Кэшбек на родину

Температура воздуха в день, когда мы уезжали, — плюс 27. Воды — плюс 25. Возвращаясь в дождливую, ветреную, совсем не июльскую Москву, хотелось плакать!

И тут премьер Мишустин пообещал вернуть деньги всем, кто выбрал отечественный туризм. На это из бюджета выделят аж целых 15 миллиардов рублей. Ура, товарищи! Может, получится, снова приехать в Ялту?

Правда, тут же выяснилось, что количество условностей и правил, которые требуется соблюсти, для того, чтобы получить кэшбек, таково, что лучше и не пытаться. Впрочем, как всегда.

Список городов и весей, отдохнув в которых турист сможет оформить частичный возврат средств, уже утвердил Ростуризм. Туроператорам разослано предложение участвовать в этой программе, чтобы стимулировать продажи по внутренним направлениям.

При стоимости тура до 50 тыс. руб. отдыхающий может рассчитывать на скидку 5 тыс. руб., до 75 тыс. руб. — 10 тыс., от 75 тыс. и выше — 15 тыс.

Однако все эти бонусы будут доступны лишь тем, кто поедет отдыхать с 1 октября. Расплатиться за скидочный тур можно только картой «Мир». Но самое обидное, что регионы, пользующиеся особым спросом у граждан — Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, в проекте вообще не участвуют. Действительно, зачем им?!

Зато можно отправиться в Нижний Новгород или даже в… Хабаровский край.

Елена из Тамбова, молодая позитивная пенсионерка, отдыхает в Кабардинке под Новороссийском: «В этом году я выбрала бюджетный автобусный тур. Проезд, трехразовое питание и проживание в экономномере. Санузел в двух метрах. Тоже удобно. На базе чисто и уютно. Стоимость — 18 000 рублей. Красивая набережная, цены в кафе приемлемые. Питьевая вода в 5 литровой бутылке — 60 рублей. Пиво — от 80 до 130 за кружку. Барабуля — порция от 150 до 220 рублей.

Спуститься до моря — по лестнице метров шесть. Дезинфекторы есть, температуру меряют, расселение одиноких по одному в карантинных целях, что меня порадовало, семьи живут вместе».

Анастасия и Артем, молодожены, отдыхают в Сочи: «Мы вообще здесь, можно сказать, первый раз, были только с родителями в детстве, поэтому сравнивать не с чем.

Пляж Имеретинки полон, все буквально сидят друг у друга на головах. Цены, как нам кажется, выше, чем в Москве.

Чем нравился отдых в Турции — там все услуги были в компактной шаговой доступности, да и формат «все включено» очень удобен, а здесь мы за неделю на еду успели потратить больше, чем на проживание, — порядка 50 тысяч. Конечно, можно ужаться, не ходить в рестораны, покупать самим продукты в сетевых магазинах, но где же отдохнуть, как не здесь и сейчас? Сам город красивый, благоустроенный, с развитой инфраструктурой, с нами отдыхает пара, которая собирается покупать здесь жилье, говорят, 90% новостроек востребованы именно москвичами.

О поездке не жалеем. Хотя, конечно, если бы в Турцию россиян пустили в июне, нас бы здесь не было. Что касается масок, то не видели в них вообще никого: ни в магазинах, ни на Красной Поляне, ни в электричке, ни в аэропорту…»

Марина с 10-летней дочкой Машей, отдыхают в Евпатории: «Если честно, мне очень не понравилось. Мы взяли льготную путевку на детский курорт, специально, который так и позиционировался, но по факту получили уровень пионерского лагеря времен СССР.

Вода по колено, при этом нам «повезло», начались холодные течения, и она опустилась до 18 градусов, купаться невозможно, на центральной набережной вообще нет народа. Такое ощущение, что мы в пустыне. Может быть, потому что приехали в начале июля раньше многих.

Столовая находится в каком-то пластиковом шатре, при входе стоят разбитые умывальники и отваливающиеся рукомойники, лежат грязные обмылки для дезинфекции. Говорят, что в начале сезона был шведский стол, но мы его не застали. Убрали в целях эпидемиологической безопасности.

На третий день мы с дочерью подхватили ротавирус и свалились… Хорошо, что точно знали, — это не ковид, так как весной обе переболели, но все равно было ужасно…

Складывается впечатление, что для нас совершенно никто не старался, мол, деваться людям некуда, с детьми все равно сюда поедут».

Полина, Дмитрий, 10-летняя Варя и 5-летний Вася, отдыхали в Карелии (кстати, стоило подождать до октября, этот регион входит в программу кэшбека): «Жили на турбазе, 8-местный дом за 8000 руб. в сутки. Это не мы такие богатые. Просто все забронировано вплоть до сентября, нет ни одного свободного дома. А этот был в процессе достройки, считаем, что нам чудом повезло. Остальные цены примерно в этом диапазоне, но все битком.

Маски видели один раз, в магазине в городе Лахденпохья. На цены не обратили внимания — быстрей-быстрей выскочить спешили, но вроде адекватные. Погода стояла идеальная, жара, закаты, можно купаться, белые ночи — дождь полил, когда отъезжали. Должны были пойти грибы. Полно черники. Комаров нет. Рыба. Про организованные экскурсии вообще не видели объявлений, кроме кормления северных оленей. Очень чисто, несмотря на то что полные базы людей, но при этом никого как бы не видно. Все на воде, на лодках. Туда ехали на машине 12 часов (это с остановками), отличная трасса, пробка только под Питером небольшая. Вообще все очень спокойно и никто ничего не боится».

Мила, Денис и 3-летняя Кира, отдыхают в селе Лермонтово, Краснодарский край: «Как мы поняли, бизнес у хозяев все-таки немного просел из-за временного простоя. Они нам даже предложили более дорогой номер на базе, только чтобы мы остались на неделю. У нас получилось три тысячи за часть дома на троих человек в сутки. Домики деревянные, на двух хозяев с отдельными выходами. Цикады поют. До моря три минуты, до столовой — минута. Еда оплачивается отдельно. 600 руб. в день.

Мы, по-моему, тут одни ходим с антибактериальными салфетками в столовую, протираем всю посуду, стол, руки ребенку. Сами работники, правда, носят маски и перчатки. А остальные будто бы с луны свалились. Народ тусит, радуется жизни, катается в море на бананах, гуляет в парке аттракционов…

Конечно, немного боязно от этой всеобщей расслабленности, но ребенку нужно поднимать иммунитет, скоро осень, чего ждать — непонятно…»