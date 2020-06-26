Победители будут объявлены на церемонии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards. Всего награды будут вручены в семи номинациях. Награждение пройдет в онлайн-режиме 11 июля.

На звание «Самого ценного фигуриста» (именно в этой номинации наиболее вероятным виделось появление Алины Загитовой) претендуют американец Натан Чен, японец Юдзуру Ханю, французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

В номинации «Лучший костюм» — Анна Щербакова, снова Юдзуру Ханю и танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтс, представляющий США.

«Лучшая программа» — Евгения Медведева, француз Кевин Эймоз и снова Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

«Лучший новичок» — Алена Косторная, Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён.

«Лучший хореограф» — Ше-Линн Бурн, Мари-Франс Дюбрей и Лори Николь.

«Лучший тренер» — Этери Тутберидзе, Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян. И в этой номинации, кого ни выбери, будут обиженные. Но все же лидерство Этери Тутберидзе просматривается. Ее воспитанницы в сезоне не проиграли ни одного турнира, заняли весь пьедестал в финале Гран-при и на чемпионате Европы 2020 года. Брайн Орсер выводит на лед двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, а также двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. А тренер Рафаэль Арутюнян шокирует мир достижениями двукратного чемпиона мира Натана Чена.

И есть у организаторов премии еще награда в номинации «За достижения в карьере». Имена здесь пока не названы.